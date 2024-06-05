جيش الاحتلال يعلن إصابة 10 من جنوده في غزة خلال الـ24ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأربعاء5/6/2024م، إصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له:" إن 644 ضابطا وجنديا قتلوا وإصابة 570 آخرين بجروح خطيرة، فيما أصيب 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب 1889 منهم خلال العملية البرية على قطاع غزة".

وأشار إلى أن254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ243 مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية ومخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.