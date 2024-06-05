الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلفت 36 شهيدا و 115 اصابة

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء5/6/2024م، تقريرها لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 243 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي :" إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيد و 115 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وبينت أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 36586 شهيد و 83074 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، موضحة أن عدد من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.