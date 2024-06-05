4 شهداء في استهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين غرب غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأربعاء5/6/2023م، ارتقاء 4 شهداء في قصف "إسرائيلي" استهدف تجمعاً للمواطنين غرب مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن الطواقم الطبية انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الاصابات جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت تجمع للمواطنين في حي الرمال غرب المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ243 مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية ومخلفا عشرا الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

ونفذت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارات على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن عدد من الشهداء المصابين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.