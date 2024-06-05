نتنياهو يهدد لبنان والاحتلال يستدعي 50 ألف جندي

فلسطين اليوم

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن جيشه جاهز لشن عملية عسكرية ضد لبنان.

وقال نتنياهو، الذي زار مستوطنة "كريات شمونة" القريبة من الحدود مع لبنان، سرًا: "نحن جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال، لاستعادة الأمن

". وفي تعبيره.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، ذكرت، أن حكومة الاحتلال قررت استدعاء ٥٠ ألف جندي احتياط إضافي استعدادًا، لأي تصعيد على جبهة لبنان وبالتحديد مع حزب الله.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن الحكومة ستسمح للجيش بتجنيد ما يصل إلى 350 ألف جندي احتياطي حتى 31 أغسطس.

وتشهد المناطق الشمالية لا سيما منطقة الجليل الأعلى والادنى والمدن الفلسطينية المحتلة القريبة المحيطة به، منذ أشهر عدة، قصفًا متواصلاً بالصواريخ من حزب الله التي تأتي ردًا على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتسفر استهدافات الحزب ضد مواقع الجيش ومنازل المستوطنين على طول الحدود وفي العمق عن قتلى وجرحى بين صفوف العدو إضافة إلى تدمير مواقع كاملة وآليات عسكرية و معدات حساسة للجيش.

وقبل يومين، أعلن جيش الاحتلال، عن سقوط صواريخ في أراضي بالمناطق الشمالية والقريبة من المستوطنات، أدت إلى اندلاع حرائق واسعة، امتدت على نحو 4000 دونمًا، وإصابة جنود بالاختناق، كما واستغرت عمليات إخماد هذه الحرائق أكثر من 20 ساعة.

في المقابل، يقصف جيش الاحتلال بواسطة سلاح المدفعية والطيران الحربي والمسير أهدافًا في أطراف الجنوب والعمق اللبناني، تؤدي إلى ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيين والمقاومين من الحزب، ودمارًا في منازل وممتلكات اللبنانيين.

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