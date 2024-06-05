هيومن رايتس ووتش: "إسرائيل" قصفت بالفوسفور الأبيض في لبنان

فلسطين اليوم

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ الكيان الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في قصفه على 17 بلدة في جنوبي لبنان، منذ بدء اعتداءاته في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكشفت المنظمة، في تقريرها، أنّ "إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض المتفجّر جواً 5 مرات بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية في جنوبي لبنان"، في قرى كفركلا وميس الجبل وبستان ومركبا وعيتا الشعب.

وشدّد التقرير على أنّ هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أهداف عسكرية في مناطق استخدمت فيها قوات الاحتلال ذخائر الفسفور الأبيض جنوبي لبنان.

وأشار تقرير المنظمة إلى مخاطر الفوسفور الأبيض باعتباره "مادةً كيميائية تدخل في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرضها للأكسجين".

وتابعت أنّ التعرّض لهذه المادة يسبب حروقات وإصابات قاسية تؤدي إلى المعاناة مدى الحياة أو الوفاة، وعلى الصعيد المادي، فإنّ الفسفور الأبيض يشعل النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها.

وشدّدت المنظمة على أنّ استخدام الفوسفور الأبيض المتفجر جواً "بشكل عشوائي" يصنّف ضمن الاستخدامات "غير القانونية في المناطق المأهولة بالسكان".

وضمن تحقّقاتٍ أجرتها "هيومن رايتس ووتش"، تمّ خلالها التدقيق في 47 صورة ومقطع فيديو من جنوبي لبنان نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو "تمت مشاركتها مباشرة مع الباحثين وحددت موقعها الجغرافي"، تشير إلى استخدام "إسرائيل" ذخائر الفسفور الأبيض.

وفي هذا الإطار، حثّت المنظمة لبنان على تقديم إبلاغٍ فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة التي تدخل في اختصاص المحكمة على الأراضي اللبنانية ومقاضاة مرتكبيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفتت المنظمة إلى أنها أرسلت، في 22 مايو/أيار الماضي، رسالة تتضمن نتائج وأسئلة بشأن استخدام الفسفور الأبيض إلى جيش الاحتلال، لكنها لم تتلق رداً.