الاحتلال يرتكب مجازر "بشعة" بحق المدنيين في البريج والمغازي ودير البلح

فلسطين اليوم

بدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الماضية من يوم أمس، عملية عسكرية جديدة للمرة الثانية في عدوانه المستمر منذ 243 يومًا على التوالي، على المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وتحديدًا في مخيم البريح والمغازي ودير البلح، مخلفًا عمليات نزوح واسعة ودمارًا في المنازل والممتلكات ومزيدًا من إراقة الدماء بين صفوف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة عند السياج الفاصيل والطيران الحربي والمسير تستهدف منذ مساء أمس، مناطق واسعة في البريج والمغازي وأيضًا المناطق الشرقية من دير البلح، حيث لم يتوقف القصف لحظة واحدة، بالتزامن مع تقدم الآليات العسكرية في تلك المناطق.

وقال المراسل: إن "القصف المستمر خلف عمليات نزوح لآلاف المواطنين العُزل باتجاه المناطق الغربية من المحافظة الوسطى وغرب خانيونس، خشية من تعرض حياتهم للخطر والموت".

شهود عيان، أفادوا لمراسلنا، بأن جيش الاحتلال حاصر منزلاًَ في منطقة ابو العجين جنوب شرق الدير، واعتقل عددًا من المواطنيغن لجهة غير معروفة، كما ويطلق الطيران المروحي الحربي النار في المناطق الشرقية من البريج.

وبحسب مصادر طبية من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، أفادت بأن القصف شرق الوسطى، أسفر حتى ساعة كتابة هذا الخبر قرابة 70 شهداء وعشرات الجرحى بينها حالات حرجة، كما وأشارت إلى ان عشرات الشهداء مكدسون في الثلاجات بالمستشفى وفي الطرقات.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي تقرير لها، ذكرت، أن الجيش يعمل في البريج ودير البلح في عملية تستهدف البنية التحت أرضية لحماس بعدما نفذ عمليات سابقا في المنطقتين فوق الأرض، وفق زعمها.

وأضافت الإذاعة العبرية، بانه "خلال ساعة واحدة وصلت قوات الاحتلال إلى أماكن أهدافها في البريج"، وأشارت إلى أن الفرقة 98 تعمل في مخيمات وسط القطاع، وانقسمت إلى مركزين، اللواء السابع يعمل في مخيم البريج، ولواء كفير يعمل في شرق دير البلح.

وبالتوزاي مع اجتياح المناطق في شرق وسط القطاع، يواصل جيش الاحتلال توغله في الوسط والمناطق الغربية والشمالية في مدينة رفح، حيش تتقدم الآليات الإسرائيلية في منطقة الكراج الشرقي ودوار العودة وسط رفح بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، كما تستهدف المدفعية بالقذائف حي تل السلطان والسعودي.

وفق أحدث احصائية صادرة من وزارة الصحة بغزة، فإن حصيلة العدوان الاسرائيلي أسفرت عن ارتقاء 36550 شهيد و 82959 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، والعدد مرشح للزيادة من استمرار الحرب.