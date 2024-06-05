لجان المقاومة تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

فلسطين اليوم

دعت لجان المقاومة، صباح الأربعاء، الفلسطينيين لشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من تدنيس المستوطنين الذين ينظمون اليوم "مسيرة أعلام" في المدينة المحتلة.

وقالت لجان المقاومة في بيان: "لتكن حشودنا وزحوفنا رسالة لكل الصهاينة وداعميهم بأن القدس والمسجد الأقصى أرض عربية إسلامية سنحميها بأرواحنا ودمائنا وكل تضحياتنا تهون فداء لها".

وتابعت: "نقول لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل أنتم العناوين العريضة وفصل الصمود وأصحاب الحق في القدس والمسجد الأقصى والحق سينتصر عندما يتحرك أصحابه لنصرته".

وشددت على ضرورة جعل اليوم الأربعاء يوما مشهودا في الدفاع عن عروبة وإسلامية القدس والمسجد الأقصى ودعما وإسنادا لشعبنا ومقاومته في قطاع غزة ورفضا لحرب الإبادة التي ترتكب بحق النساء والأطفال وكل مناحي الحياة بدعم وسلاح أمريكي وتشجيع غربي إجرامي.