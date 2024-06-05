الصندوق "الإسرائيلي": الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال ضعف ما تسبّبت به حرب 2006

فلسطين اليوم

قال "الصندوق القومي الإسرائيلي" "كاكال" إن الأضرار الناجمة عن الحرائق المندلعة في الشمال بسبب صواريخ حزب الله والمسيرات، فاقت تلك الإضرار التي نجمت عن الحرب التي خاضتها "إسرائيل" مع الحزب عام2006.

وأفادت رئيسة "كاكال"، في تقيم أولي للأضرار الناجمة عن الحرائق، فإن العديد من الغابات في الشمال تعرضت لضربة شديدة شملت احتراق أكثر من 14 ألف دونم، مقارنة بـ 7 آلاف دونم، احترقت خلال الحرب على لبنان عام 2006.

وتشير تقديرات سلطة الإطفاء والإنقاذ، إلى احتراق أكثر من 22 ألف دونم من الأحراش الطبيعيّة في الجليل والجولان السوريّ المحتلّ، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة 16 مستوطنا بجروح مختلفة خلال عمليات الإطفاء التي شملت 96 موقعاً وبؤرة اشتعال.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد تمكنت طواقم الإطفاء من إخماد غالبية الحرائق، لكن استمرار إطلاق قذائف صاروخيّة من قِبل حزب الله إلى جانب موجة الحر، تسبّبت في اندلاع حرائق جديدة، بالقرب من صفد و "مرغليوت"، وفي "كيرين نفتالي".