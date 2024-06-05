القائد النخالة يصل إلى القاهرة بدعوة مصرية لبحث وقف العدوان على غزة

فلسطين اليوم

وصل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة ونائبه، الدكتور محمد الهندي، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، يوم أمس الثلاثاء، بناء على دعوة مصرية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتضب، اليوم، إن الزيارة سيتخللها إجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول آخر تطورات الوضع الفلسطيني.

مشيرة إلى أنها ستشمل استعراض جهود الوسطاء لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإغاثة إلى القطاع.

وفي تصريح سابق للأمين العام للجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، شدد على أنّ المقاومة اليوم تقف في مربع فرض شروطها، وليس قبول شروط الاحتلال.

وكان وفد قيادي من الجبهة الشعبية، وصل العاصمة المصرية بالتزامن مع وصول وفد الجهاد الإسلامي.

وأكدت "الشعبية"، مواصلة العمل لتحقيق مطالب الفلسطينيين بوقف حرب الإبادة ورفع الحصار وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وعبّرت عن أملها بأن تكلل الجهود بما يحقق التطلعات ويخدم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.