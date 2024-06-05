جيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة ضد المدنيين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ243 مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية ومخلفا عشرا الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

ونفذت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، غارات على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن عدد من الشهداء المصابين.

واستشهد مدنيان، وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء استهداف منزلًا يعود لعائلة الدولي، بالطيران الحربي، في محيط مدخل مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي للاجئين، أدت لارتقاء 8 شهداء من عائلة درويش، والتي تعرض منزلها لقصف جوي فجر اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق قالت مصادر محلية إن الطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني، انتشلوا جثامين 3 شهداء وعشرات الجرحى من تحت أنقاض منزل عائلة درويش الذي استهدفته طائرات الاحتلال شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة درويش بجوار مدرسة البنات الإعدادية في مخيم المغازي وسط القطاع، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي دير البلح.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف على ارتفاعات منخفضة جدا في سماء المحافظة الوسطى. بينما أطلقت طائرات الـ "كواد كابتر" النار في محيط شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات، وإطلاق نار كثيف مع قصف مدفعي شرق مخيمي المغازي والبريج.

واستهدف طيران الاحتلال بشكل مكثف أحياء غرب مدينة رفح.

واستشهد مواطنون وأصيب آخرون مساء الثلاثاء إثر غارة استهدفت منزلاً في حارة العجوري شرق مخيم المغازي.

واستهدف قصف جوي إسرائيلي مستودعا في شارع الجعفراوي بدير البلح، وتم رصد إطلاق نار من طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية في محيط مصنع حمادة جنوب شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، منزلاً لعائلة أبو بطيحان في محيط مسجد أبو عبيدة في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات، وشنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب القطاع.

وارتقى 5 شهداء وأصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة اللوح شرق دير البلح.

كذلك ارتقى مواطن وأصيب عدد من الإصابات في استهداف منزل لعائلة الكردي في بلوك 5 بمخيم البريج وسط القطاع.

وسجلت عدة إصابات عقب قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد المصدر شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مدينة خان يونس، كما استهدفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خانيونس.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا في قرية المصدر وسط القطاع، وقصفت طائرات الاحتلال محيط مستوصف المغازي.

ووصل شهيد وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة حسين قرب دوار أبو رصاص في مخيم البريج.