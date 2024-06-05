برلمان سلوفينيا يصادق على الاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين اليوم

صادق البرلمان السلوفيني، مساء أمس الثلاثاء، بغالبية الأصوات على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة.

وأقر البرلمان نصّا يعترف بفلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.

ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب اعتراف بلاده بدولة فلسطين، لتكون رابع دولة تعترف بفلسطين خلال يومين

وقال جولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام"، مشددا على أن "الوقت قد حان ليوحّد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين.

من جانبها، عبرت رئيسة برلمان سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار عن سعادتها باعتراف بلادها بدولة فلسطين.

وقالت موزار في مقابلة تلفزيونية: "نهنئ الشعب الفلسطيني باعتراف بلدنا بدولة فلسطين. سعداء للغاية باتخاذ بلدنا خطوة الاعتراف بدولة فلسطين".

وأكدت أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين من شأنها أن تساعد في التوصل للسلام بالشرق الأوسط.

وأضافت: "جربنا من قبل أن يكون بلدنا تحت حكم دولة أخرى، ونشعر بما يشعر به الفلسطينيون".

يذكر أن كلا من إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين، أواخر مايو أيار الماضي.

وباعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين، يرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.