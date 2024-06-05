جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 من جنوده في النقب المحتل

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 9 من جنوده في صحراء النقب المحتل، جنوب فلسطين المحتلة، بـ "انفجار ذخيرة".

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إن 9 جنود أصيبوا؛ بينهم إثنان بوضع الخطر، جراء انفجار ذخيرة بقاعدة "تسائليم" العسكرية، التابعة للاحتلال في صحراء النقب الليلة الماضية.

وأوضح أن "الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار؛ الذي لم يعرف سببه بعد والجيش يحقق في الحادثة".