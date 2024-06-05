قوات الاحتلال تُخطر عائلة الشهيد مؤمن المسالمة بهدم منزلها

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة، من بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بهدم منزلها عقب اقتحامه وتفتيشه.

ودهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزل عائلة الشهيد مؤمن المسالمة، في حي "الناموس" ببلدة دورا، وسلّمت العائلة إخطارًا بهدم منزلها.

وفجر الـ 5 من نيسان/ أبريل، دهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد المسالمة ونكّلت بالعائلة، قبل أن تأخذ قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.

واستشهد مؤمن المسالمة بتاريخ 31 مارس/ آذار الماضي، عقب تنفيذه عملية في "غان يفني" في أسدود داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وأسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بجروح وصفت بالخطيرة.