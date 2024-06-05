قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وشنّت حملة اعتقالات تخللها عمليات تحقيق ميداني وتفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها، تزامنًا مع اندلاع مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال، خلال حملة اقتحامات وتفتيش واسعة، في بلدة كفر مالك شرقي مدينة رام الله وسط الضفة، 30 شابًا ومواطنًا فلسطينيًا، تزامنًا مع الدفع بتعزيزات عسكرية تجاه البلدة.

وذكر سكان محليون أن قوات الاحتلال احتجزت 50 مواطنًا من بلدة كفر مالك، عقب اقتحامها بشكل واسع، فجر اليوم؛ قبل الإفراج عن عدد منهم بعد إخضاعهم لتحقيق واستجواب ميداني.

واقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل الفلسطينية في قرية المغير، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة، واعتقلت كلًا من: محمد حربي، عطاف عطية النعسان، معاذ رسمي أبو عليا، ويوسف محمد النعسان.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدة مناطق وأحياء في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية؛ لا سيما دوار الشهداء وسط المدينة، وحي رأس العين، بعدة آليات عسكرية دهمت المدينة من جهة حاجز "الطور" العسكري.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة نابلس، بعد اقتحام عدة محال تجارية وتخريب محتوياتها، في منطقة "دوار الشهداء" وسط المدينة، ومداهمة البلدة القديمة؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام مخيم الفوار للاجئين، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، وأغلقت بالسواتر الترابية عددا من الطرقات، وداهمت منازل المواطنين في عدة أحياء من البلدة، واعتقلت ما يزيد عن 35 مواطنا عرف منهم: هشام أبو هاشم، ومحمد عوض، ومحمد خليل عادي، ووليد سمير اخليل، وحسن عمر عادي، وبدر حسن عوض، ووليد جمال مسيف، ومحمد جاد الله صليبي، ووليد جمال صبارنة، وعمار مراد عوض، وعبد الله أكرم اخليل، وعلى رائد اخليل، وياسر اخليل، وحسن الخطيب، ومحمد أبو ماريا، وعبود الطيطي، ويوسف عماد البابا، وليث أكرم اخليل، وعمرو عرفات الزعاقيق، وعبد الله حسين عوض.مر.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة، ودهمت منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوب غربي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، بعدة آليات عسكرية.

وبيّنت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمين قطاش، من منزله في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب مدينة أريحا، بعد محاصرته من قبل قوات خاصة، بالإضافة لاعتقال الأسير المحرر محمد حمزة العجوري من منزل عائلته في المخيم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين خالد مراد شتيوي؛ وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية، وليث عبد الرحمن علي، بعد مداهمة منزليهما بطريقة وحشية، في بلدة كفر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة.