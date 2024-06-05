إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين وكفردان

فلسطين اليوم

أصيب شاب وطفل برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان.

وأصيب الشاب بالرصاص الحي في الكتف بمدينة جنين، فيما أصيب الطفل بالشظايا، ونقلا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين ومخيمها وكفر دان، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي بكثافة.

كما اندلع حريق في مركبة ومنزل في مخيم جنين، بعد استهدافهما من قبل جيش الاحتلال.

ودهم قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر دان، واحتجزت أفرادها، واعتقلت المواطن رشاد أبو الهيجا للضغط على نجله لتسليم نفسه، والمواطنين عوض صلاح ونجله قيس، فيما شرعت بتجريف الأراضي الزراعية في سهل كفر دان، وتخريب البنية التحتية في البلدة.