الاونروا: توقف محطات لتحلية المياه بغزة جراء نفاذ الوقود

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء، إنّ عدم توفر الوقود في قطاع غزة؛ تسبب بتوقف محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل.

وجاء في تغريدة لـ "أونروا" على منصة إكس "ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا"، موضحة أن توقف تلك المحطات يجبر العائلات، وبينهم الأطفال، على السير طويلا للحصول على المياه.

وطالبت الوكالة الأممية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتوفير الوصول إلى المياه بشكل فوري.