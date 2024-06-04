أستراليا تدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

دعمت أستراليا، اليوم الثلاثاء، المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في منشور على منصة إكس "تويتر" سابقًا، إن "ما يعيشه سكان غزة غير مقبول، ويجب أن تنتهي الحرب في أقرب وقت".

وأشارت "وونغ" إلى أن أستراليا تؤكد دعمها لمقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وطالبت بضرورة حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، إضافةً إلى إطلاق سراح الأسرى، مؤكدةً أن كل تأخير سيؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الجمعة الماضية في خطاب له أنّ "إسرائيل" عرضت مقترحًا جديدًا يتضمن 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق التي 6 أسابيع وتتضمن "وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين.

ولفت بايدن إلى أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستة على وقف دائم لإطلاق النار، لكن الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية.