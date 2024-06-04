في اليوم الـ 242 للعدوان.. شهداء وجرحى في قصف تركّز على وسط وجنوب قطاع غزّة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من عناصر جهاز الشرطة جراء استهداف سيارتهم في دير البلح، مع تركيز الاحتلال الإسرائيلي قصفه على وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ242 من العدوان المتواصل.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أفاد مراسل صحافي بتنفيذ "جيش" الاحتلال غارات جويةمكثّفة غربي المدينة، بالإضافة إلى استهداف مدفعية الاحتلال استهدفت وسط المدينة.

وطال القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزّة، ما أدّى إلى ارتقى شهداء ووقوع عدد من الإصابات في استهداف منزل خلف نادي خدمات البريج، وفق ما ذكر مراسلنا.

وأشار المراسل إلى ارتقاء شهيدين من جراء قصف مدفعية الاحتلال عيادة الوكالة في مخيم البريج وسط القطاع.

كذلك، تسبب صاروخ أُطلق من طائرات الاحتلال المسيرة على منزل سكني شرق مخيم المغازي بوقوع إصابات بين المدنيين.

هذا وأكّدت الهيئة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنّ الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر وبدء الاجتياح البري لقطاع غزّة قرابة 11 ألف فلسطيني بعضهم جرى إعدامهم ميدانياً.

حاجات الأطفال الضرورية في قطاع غزّة باتت منعدمة تماماً

وأمس، طالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة، في مقابلة مع الميادين، كل الدول بالضغط على الاحتلال وإدخال غذاء للأطفال.

وأكّد ثوابتة للميادين أنّ حاجات الأطفال في قطاع غزّة باتت منعدمة تماماً بسبب إغلاق الاحتلال المعابر مع القطاع، ومنعه إدخال العلاجات الطبية، موضحاً أنّ القطاع يفتقر إلى حليب الأطفال واللقاحات، والأطفال يعيشون ظروفاً قاسية وصعبة للغاية.

كذلك، بيّن أنّ أكثر من 17 ألف طفل في غزة يعيشون من دون ذويهم، أو من دون الأب أو الأم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 36 ألف و550 شهيد، فيما وصلت الإصابات إلى 82 ألفاً و959 إصابة، إضافةً إلى آلاف المفقودين، وفقاً لآخر إحصائية لوزارة الصحة.