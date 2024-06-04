"حزب الله غير مرتدع".. إعلام إسرائيلي: يقوم بإذلالنا وتهديده الاستراتيجي خطير

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ حزب الله يشكّل تهديداً استراتيجياً خطيراً لأمن "إسرائيل".

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ حزب الله يمتلك آلاف الصواريخ والقذائف الصاورخية المتطورة الموجهة إلى "إسرائيل"، مؤكداً أنّ ترسانة حزب الله الهائلة من الأسلحة، إلى جانب قدراتها المتقدمة تحت الأرض، تشكّل تهديداً استراتيجياً خطيراً لـ"إسرائيل" في الشمال والوسط والجنوب.

وأضاف أنّ "نجح حزب الله في بناء جهاز تجسس واستخبارات متطور يمكنه من تحديد أهداف حساسة في عمق إسرائيل وتحديد مواقعها"، لافتاً إلى أنّ "هذه القدرات، إلى جانب استعداد الحزب لاستخدام العنف الشديد، تجعله تهديداً استراتيجياً من الدرجة الأولى".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يحذّر خبراء عسكريون من أنه في حالة الحرب، يمكن لحزب الله أن يقصف الشمال بعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف الصاروخية.

كما يحذر خبراء عسكريون من أنه في حالة الحرب، يمكن لحزب الله تنفيذ عمليات وهجمات خلف خطوط الجبهة، ومن شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالغاً بالقدرات الدفاعية والقتالية لـ"الجيش" الإسرائيلي.

من جهته، أكد معلق الشؤون العربية في "القناة 12"، يارون شنايدر، أنّ حزب الله "غير مردوع"، مشدداً على أنّ "قصة الردع في مقابل حزب الله في لبنان انتهت".

حزب الله يقوم بإذلالنا

وفي السياق، قال اللواء في الاحتياط الإسرائيلي، غرشون كوهين، في مقابلة إذاعية بشأن الوضع الأمني المتوتر في جبهة الشمال: "نحن في حرب في كل إسرائيل، من أقصاها إلى أقصاها. الحرب في الشمال أيضاً، نحن منفعلون جداً وبحق لأنّ حزب الله بكفاءة عالية يقوم بإذلالنا، وهذا فنّ عظيم لأشخاص مثل نصر الله".

وأضاف أنه "علينا أولاً أن نجتمع ونقول لأنفسنا: نحن في حرب من أجل وجودنا"، موضحاً أنّ "حرباً من هذا النوع تتطلب خطاباً قيادياً، ولكنها تتطلب أيضاً فهماً عاماً للشعب بأنها حدث: أن نكون أو لا نكون".

وأوضح كوهين أنه "من أجل تحقيق النصر، علينا أن نفهم حجم ما نحن فيه، والقول إنّ كامل منظومة المفاهيم التي كانت موجودة حتى بداية الحرب، 6 تشرين الأول، يجب أن توضع جانباً".