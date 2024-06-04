مستوطنون يهدمون 11 "بركسا" غرب أريحا

فلسطين اليوم

هدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، 11 "بركسا" في تجمع "نقب صفي" البدوي، غرب الديوك، غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستعمرين هدموا بالجرافات 11 "بركسا" تعود للمواطنين سلمان، وعيد، وعلي، وعايد، وخليف مليحات، ومقامة منذ حوالي 3 سنوات في التجمع المسمى "نقب صفي" البدوي غرب الديوك وشرق "منطقة الجثة"، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال مدينة أريحا.