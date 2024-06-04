داخية غزة تنعي 8 من عناصرها جراء قصف "إسرائيلي" في دير البلح

فلسطين اليوم

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني ثمانية من عناصر جهاز الشرطة استشهدوا صباح اليوم، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة يستقلونها أثناء القيام بواجبهم الشرطي في تقديم الخدمة للمواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت الداخلية في تصريح صحفي، أن إمعان الاحتلال في الجريمة بمواصلته استهداف منتسبي جهاز الشرطة بهدف نشر الفوضى وإرباك الجبهة الداخلية سيبوء بالفشل.

وشددت الداخلية على أن جهاز الشرطة سيواصل القيام بواجبه في خدمة المواطنين مهما بلغت التضحيات.

وقالت إن الاحتلال باستهدافه جهاز الشرطة يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي حرمت استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازًا مدنيًا ويقدم خدمة إنسانية في ظل جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36550 شهيدا، و82959 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71 مواطنا وإصابة 182 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,959 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.