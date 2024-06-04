الاحتلال يفرج عن المعتقلتين أمان نافع وبراءة عودة

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن المعتقلتين أمان نافع، زوجة المعتقل نائل البرغوثي، من رام الله، وبراءة عودة (34 عاما) من بيت لحم، بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري في سجن "الدامون".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت نافع وعودة بتاريخ 5/3/2024، وقد تعرضت المعتقلة نافع لانتكاسة صحية ونقلت إلى المستشفى في حينه، علما أنها فقدت شقيقها خلال فترة اعتقالها وحرمت من وداعه، فيما اعتقلت عودة أثناء عودتها من الأردن.

وبالإفراج عن المعتقلتين نافع وعودة، يتبقى 23 معتقلة إداريا في سجون الاحتلال، من بينهن طالبات، وزوجات معتقلين، ومحامية، وصحفيات، وناشطات، بحسب نادي الأسير.