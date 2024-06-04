مستوطنون يهدمون 11 "بركسا" غرب أريحا

فلسطين اليوم

هدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، 11 "بركسا" في تجمع "نقب صفي" البدوي، غرب الديوك، غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن قطعان المستوطنين هدموا بالجرافات 11 "بركسا" تعود للمواطنين سلمان، وعيد، وعلي، وعايد، وخليف مليحات، ومقامة منذ حوالي 3 سنوات في التجمع المسمى "نقب صفي" البدوي غرب الديوك وشرق "منطقة الجثة"، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال مدينة أريحا.