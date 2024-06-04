طائرات الاحتلال تشن غارات جوية على بلدات في البقاع والجنوب اللبناني

فلسطين اليوم

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة بلدات في البقاع والجنوب اللبناني.

وشنت مُسيرة إسرائيلية غارة على مركبة مدنية في المنطقة الواقعة بين بلدتي لبايا ويحمر في البقاع الغربي، فيما استهدفت مُسيرة أخرى دراجة نارية في بلدة الناقورة جنوب لبنان، ما أدى لوقوع إصابات.

كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدات كفر شوبا، وحلتا، وعلما الشعب، وحولا، ومركبا، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت في أجواء جنوب لبنان.