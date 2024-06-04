قطر تنتظر موقفًا "إسرائيليًا واضحا ردا على المقترح الأمريكي بشأن غزة

فلسطين اليوم

أكدت قطر، الثلاثاء، على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من طرفي الصراع في غزة من أجل التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه "يتعين أن يكون هناك موقف واضح من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل لاتفاق بخصوص الحرب في غزة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لم نر بعد موقفاً واضحاً للغاية من الحكومة الإسرائيلية تجاه المبادئ التي وضعها بايدن"، مشيرا إلى أن الدوحة "تنتظر إجابات ملموسة".

وأوضح أن قطر تنتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل الحكومة بأكملها ردا على المقترح الأمريكي بشأن غزة.

وأكد أن المقترح الأميركي بشأن غزة ينبغي أن ينهي على الفور المعاناة الطويلة لجميع سكان غزة وللرهائن الإسرائيليين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الطرفين في مفاوضات غزة.

والجمعة، عرض بايدن "خارطة طريق" من ثلاث مراحل قال إنها "إسرائيلية" من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار يتم خلاله الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وقال بايدن إن المرحلة الأولى وفقا للاتفاق المقترح تتضمن هدنة وإعادة بعض الرهائن الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم، وبعدها يتفاوض الجانبان على وقف الهجمات لفترة غير محددة في المرحلة الثانية التي يتم فيها إطلاق سراح الرهائن المتبقين على قيد الحياة.

واندلعت الحرب بين "إسرائيل" وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن ارتقاء أكثر من 36550 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.