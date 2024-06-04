تشييع جثمان الشهيد أحمد الخضري إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد عمر الخضري (30 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النجاح الوطني الجامعي، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية بالمحافظة الى مخيم بلاطة، لإلقاء نظرة الوداع الأخير، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد الشاب أحمد عمر الخضري (30 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.