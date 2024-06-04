معروف: استهداف الاحتلال للكوادر الشرطية عملاً إجرامياً يهدف لإحداث حالة من الفوضى

فلسطين اليوم

أدان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامية معروف اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، جريمة الاحتلال الجبانة صباح اليوم بقصف سيارة تتبع لجهاز الشرطة بالقرب من أبراج الكلية في مدينة دير البلح خلال مهامهم الاعتيادية في حفظ الأمن والنظام العام؛ ما أسفر عن ارتقاء ٨ شهداء من رجال الشرطة وإصابة عدد من المارة.

وقال معروف في تصريح صحفي: "نرى في تكرار استهداف وقصف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية عملاً إجراميًا، يهدف من خلاله العدو الصهيوني لإرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتسيير حياة المواطنين وتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا".

وأكد، أن لهذه الكوادر حماية وفق اتفاقيات جنيف، وهي تؤدي واجبها الإنساني والمهني، ما يجعل من قصفها جريمة صهيونية مركبة تعكس استهتارا بالقانون الدولي الإنساني، ونشدد إن كل مساعي ومحاولات الاحتلال لضرب جبهتنا الداخلية، لن تحقق هدفها ولن تنجح في خلق حالة من الفراغ والفوضى والفلتان الأمني.

وحيّا معروف حالة التكاتف التي يعيشها شعبنا وندعوه إلى مزيد من التضامن والتكافل وتفويت الفرصة على المحتل النازي المجرم، الذي يرتكب جرائمه ضد كل مقدرات ومكونات شعبنا.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية استهداف صباح اليوم الثلاثاء مركبة تقل أفراد من الشرطة المدنية أسفرت عن ارتقاء 8 منهم، شمال دير البلح وسط قطاع غزة.