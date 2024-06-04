"الإسلامية المسيحية": مسيرة الأعلام الاستفزازية استباحة للقدس وتفاقم الأوضاع المتفجرة أصلاً

فلسطين اليوم

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من التداعيات الخطيرة لقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح لما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستعمارية من الوصول الى باب العمود واختراق البلدة القديمة وصولاً إلى محيط المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه المسيرة العنصرية المقرر تنظيمها غداً الأربعاء وما يتخللها من اعتداءات همجية وهتافات عنصرية ضد المواطنين المقدسيين من شأنها أن تفاقم الأوضاع المتفجرة أصلاً في المدينة.

وأضافت، أن الاحتلال يحاول توظيف هذه المسيرة التصعيدية الذي يحيي فيها ذكرى احتلاله للقدس، من أجل تأكيد "سيادته" الموهومة والمنفصلة عن الواقع على المدينة المقدسة.

وقالت الهيئة، إن قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية السماح للمستعمرين باستباحة مدينة القدس وقيامهم بالعربدة والاعتداء على المواطنين والمحلات التجارية.

ودعت، تجار البلدة القديمة إلى عدم الانصياع لقوات الاحتلال بإغلاق محالهم التجارية عند مرور هذه المسيرة وإبقاء هذه المحلات مفتوحة والتصدي لأية محاولة من جانب المستعمرين للاعتداء عليها، كما دعت الهيئة المواطنين في جميع أماكن تواجدهم إلى الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لأية محاولة لاقتحامه.