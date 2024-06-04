ماذا سيحدث للاقتصاد الإسرائيلي حال سحبت الجامعات الأمريكية استثماراتها من الكيان؟

فلسطين اليوم

حذّر خبراء اقتصاديون وقانونيون "إسرائيليون"، من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي وخاصّة على صناعة التكنولوجيا، إذا نفّذت إدارات الجامعات الأميركية المرموقة مطالب الطلاب المحتجين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتمتلك هذه الجامعات صناديق استثمار كبيرة، ويشمل كلّ واحد منها مليارات الدولارات من أموال الموظفين والمتقاعدين إلى جانب أموال تراكمت على مرّ السنين.

ويستثمر قسمٌ من هذه الأموال في أسهم شركات أجنبية، ونحو 20% منها يستثمر في "استثمارات بديلة"، التي تشمل استثمارات في العقارات والبضائع، وكذلك في صناديق رأسمال خاصة وصناديق رأس المال المخاطر أو المجازف، التي تستثمر كثير منها في "إسرائيل".