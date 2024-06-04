غزة: 71 شهيداً و182 إصابة بـ 7 مجازر "إسرائيلية" خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيداً و182 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 242 على التوالي، أنه لازال عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشار تقرير الوزارة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 36550 شهيداً و82959 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.