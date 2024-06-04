فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، مشاهد من قصف مجاهديها لجنود وآليات العدو خلال التوغل الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهر مقطع فيديو، تمكن مجاهدي سرايا القدس من استهداف آليات الاحتلال بعدد من القذائف، ما أدى إلى تدمير واعطاب العديد منها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.