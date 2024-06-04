شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين بتنظيم "مسيرة الأعلام" بالقدس
سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي للجماعات الاستيطانية المتطرفة بتنظيم مسيرة الأعلام السنوية المقررة غدا الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال أعلنت السماح للمستوطنين بتنظيم مسيرتهم، مشيرة إلى أنها ستسمح بمرورها عبر باب العامود في القدس.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن أكثر من 3000 شرطي "إسرائيلي" سينتشرون في القدس استعدادا لتأمين مسيرة الأعلام.
وتنظم جماعات الهيكل الاستيطانية مسيرة الأعلام كل عام، بمشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، حيث تجوب شوارع القدس والبلدة القديمة، وسط اعتداءات وأعمال وممارسات استفزازية بحق المقدسيين، وتحت حراسة حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.