مجزرة جديدة.. شهداء وإصابات بقصف "إسرائيلي" أمام مركز إيواء في دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في مجزرة إسرائيلية جديدة قرب مزكز لإيواء النازحين في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهو عيان، بأن طائرة مسيرة "إسرائيلية" استهدفت مركبة مدنية أمام مركز إيواء للنازحين في دير البلح، أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وقال الشهود: "إن سيارات الاسعاف هرعت إلى المكان ونقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

هذا ولم تصدر وزارة الصحة في غزة أي بيان رسمي حتى اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

يتبع..