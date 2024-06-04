السيد نصر الله يستقبل باقري كني لبحث تطورات جبهتي غزة ولبنان

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، والوفد المرافق له.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، خصوصاً في جبهتي غزة ولبنان، كما ناقشا الحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة بشأن تطور الأحداث.

وكان كني قد التقى، أمس الاثنين، قيادات الفصائل الفلسطينية، مؤكّداً استمرار إيران في دعم المقاومة في فلسطين والمنطقة.

وقال باقري كني، على هامش زيارته الرسمية للبنان، ولقائه والوفد المرافق له والسفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، وفداً من الفصائل الفلسطينية، إنّ القضية الفلسطينية هي في رأس أولويات وزارة الخارجية.