الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا لليوم الثاني على التوالي، وتفرض إجراءتها العسكرية في محيط المدينة

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الجنوبي "شارع القدس" ببوابة حديدية، وإغلاق المدخلين الشماليين للمدينة "المعرجات" و"الهيئة"، وتفتش المركبات بشكل عشوائي عند المدخل الشرقي قرب استراحة معبر الكرامة شرق أريحا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تلاحق المركبات في الطرق الترابية.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة أريحا، وأغلقت طرقا ترابية، وقامت بإرجاع عدد من المركبات، ومنعتها من الخروج من المدينة.