رسمياً.. كيليان مبابي  ينضم لريال مدريد ويوجه رسالة "للمدريديستا"

فلسطين اليوم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسمياً مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قادماً من نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وأعلن ريال مدريد أنه تعاقد مع الغزال الفرنسي لمدة 5 مواسم، حتى عام 2029، فيما لم تُكشف تفاصيل العقد من حيث راتب اللاعب.

ونشر مبابي عبر حسابه في منصة "إكس" عدة صور قديمة في طفولته وهو مرتديا قميص فريق ريال مدريد، وعلق عليها قائلا: حلم تحقق، سعيد جدا وفخور بأن أكون جزءا من نادي أحلامي، ريال مدريد، من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن".

وأضاف مخاطبا الجماهير: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع".

وقضى كليان مبابي (25 عاما) 7 سنوات مع فريق باريس سان جيرمان، قادما من نادي موناكو في صيف عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، وشارك في 308 مباراة مع الفريق الباريسي، سجل خلالها 256 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

وشارك المهاجم الفرنسي في 48 مباراة بمختلف مسابقات الموسم المنصرم، سجل خلالها 44 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وحقق في موسمه الأخير مع نادي باريس سان جيرمان، 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

ويأتي إعلان انضمام كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد، بعد ثلاثة أيام فقط من فوز الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني (2-0) على ملعب "ويمبلي" الشهير، بالعاصمة البريطانية لندن.