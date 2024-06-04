مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن "مستوطنين دخلوا للمسجد ضمن مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.

وتحول شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وتنشرحوالي 3 آلاف جندي فيها بذريعة تأمين المستوطنين، كما شددت إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى.

ودعت شخصيات مقدسية للرباط في المسجد الاقصى يوم غد الاربعاء في ذكرى احتلال القدس للتصدي لاقتحامات كبيرة متوقعة للاقصى ومحاولات رفع علم الاحتلال فيه.

واقتحم 4277 مستوطنا المسجد الأقصى خلال شهر أيار الماضي، وفق بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.