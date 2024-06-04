الاحتلال يهدم منشآت سياحية في دوما جنوب نابلس

فلسطين اليوم

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منشآت سياحية في قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي دوما، إن الاحتلال شرع بهدم 4 شاليهات سياحية في منطقة ابو صيفي بالقرية، تعود ملكيتها للمواطن أحمد سلاودة.

كما هدمت جرافات الاحتلال مساكن وخيام للمواطنين، وجرفت سلاسل حجرية في المنطقة الشرقية من القرية.

وتتعرض قرية دوما لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث أخطرت نحو 200 منزل ومنشأة بالهدم خلال العامين الماضيين، عدا عن اعتداءات المستوطنين المتكررة على المزارعين ومنعهم من الوصول لأراضيهم وحرقها.