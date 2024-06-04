الشرطة الأميركية تعتقل عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في سان فرانسيسكو

الساعة 09:04 ص|04 يونيو 2024

فلسطين اليوم

قالت الشرطة الأميركية إنها اعتقلت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي نحو 70 مؤيدا لفلسطين احتلوا ردهة في مبنى يضم قنصلية "إسرائيل" في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

واعتقل المحتجون المؤيدون للفلسطينيين بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير، بحسب وكالة رويترز.

وكان الناشطون اقتحموا ردهة المبنى الذي تقع فيه قنصلية الاحتلال بسان فرانسيسكو مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردد الناشطون هتافات تندد بالاحتلال، وحملوا لافتات تصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وكتبوا على إحداها "الصهيونية تًقتُل".

وكان المحتجون يخططون لمواصلة الاحتجاج داخل المبنى، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.