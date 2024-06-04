الشرطة الأميركية تعتقل عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في سان فرانسيسكو

فلسطين اليوم

قالت الشرطة الأميركية إنها اعتقلت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي نحو 70 مؤيدا لفلسطين احتلوا ردهة في مبنى يضم قنصلية "إسرائيل" في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

واعتقل المحتجون المؤيدون للفلسطينيين بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير، بحسب وكالة رويترز.

وكان الناشطون اقتحموا ردهة المبنى الذي تقع فيه قنصلية الاحتلال بسان فرانسيسكو مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردد الناشطون هتافات تندد بالاحتلال، وحملوا لافتات تصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وكتبوا على إحداها "الصهيونية تًقتُل".

وكان المحتجون يخططون لمواصلة الاحتجاج داخل المبنى، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.