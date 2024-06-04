رئيس كازخستان: الوضع الإنساني في غزة مأساوي بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "على أعتاب مأساة بكل ما تعنيه الكلمة".

ويرى توكاييف في تصريحات صحفية، "أن المخرج الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين" وفق قوله.

ووصف التطورات في الشرق الأوسط أنها "مثيرة للقلق"، لافتاً إلى مقتل مئات المدنيين في غزة يومياً وبمقدمتهم الأطفال والنساء.

وأكد الرئيس توكاييف مجدداً على موقف كازاخستان الثابت إزاء "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، والمتمثل في دعم "حل الدولتين" الذي وصفه بـ "الحل والمخرج الوحيد" للأزمة، على حد تعبيره.