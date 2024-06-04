في اليوم الـ 242 للحرب الدامية.. الاحتلال يُكثف مجازره ضد المدنيين في جميع مناطق القطاع

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 242 على التوالي، مخلفاً آلاف الشهداء والجرحى ودماراً هائلاً في البنايات والبنية التحتية.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي آلاف المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة راح ضحيتها نحو ٣٦٤٧٩ شهيداً و٨٢٧٧٧٧ إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وسط قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت احداها منزل الصحفي محمد غانم بمخيم البريج وسط قطاع غزة وارتقاء 4 شهداء وعدد من الاصابات.

ودمرت طائرات الاحتلال أربعة أبراج سكنية وسط المخيم خلال ساعتين محلقة أضرار كبيرة بمحيطها.

وطال القصف غرفة فارغة بمدرسة ابو حلو التي تؤوي نازحين بالمخيم دون إصابات.

وارتقى شهيدان وجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة العمصي داخل المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال اجتياحه لأجزاء واسعة من رفح جنوب قطاع غزة والذي بدأ في السابع من مايو الماضي.

ويعمل جنود الاحتلال على تدمير عشرات المنازل قرب الشريط الحدودي مع مصر وفي منطقة دوار زعرب اضافة الى قصف منازل في أحياء رفح المختلفة.

هذا وارتقى اربعة شهداء في غارة إسرائيلية على منطقة خربة العدس شمالي رفح وانتشل مسعفون جثامين أربعة شهداء آخرين من محيط مشفى النجار شرق المدينة.

غزة والشمال

وفي مدينة غزة استشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة غباين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وارتقى أربعة شهداء في قصف شقة سكنية خلف مقر الصناعة بمدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال عملية نسف المنازل في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف منزل عائلة دغمش في محيط المشفى الأردني بحي الصبرة بمدينة غزة.