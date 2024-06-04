شهداء وإصابات إثر اقتحام الاحتلال نابلس

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة شبان وأصيب آخرون، إثر اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" محافظة نابلس شمال الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب آدم صلاح الدين منصور فراج (٢٣ عاماً)، كما وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي الشهيد معتز خالد صادق نابلسي (٢٨ عاماً)، و٦ إصابات بجروح متفاوتة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد عمر الخضري (٣٠ عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الصدر.

وأوضح شهود عيان، أن قوات "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى شارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة، تبعها دخول تعزيزات من قوات الاحتلال وحاصرت صالة أفراح، واغتالت المطارد آدم فراج الذي كان يشرف على تجهيزات حفل زفاف شقيقته اليوم.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال أصيب خلالها 12 مواطنا، بينهم عدد من الإصابات الخطيرة، ونقلتهم طواقم الإسعاف إلى المستشفى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن طواقمها تمكنت من نقل شهيد وإصابة خطرة إلى المستشفى بعد أن قام جيش الاحتلال باحتجاز الطاقم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، مخلفة شهداء وإصابات وخسائر مادية.