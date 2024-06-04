شهداء وإصابات في قصف للاحتلال استهدف مخيم البريج ورفح في غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ242 مرتكبا مزيدا من المجازر في سلسلة غارات استهدفت مبان سكنية ومدنيين عزل.

واستشهد 3 فلسطينيين وجُرح آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة غانم في بلوك 10 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، 4 أبراج سكنية في مخيم البريج، إذ استهدفت برج المغاري السكني وبرج الأحلام، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7" في المخيم.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل كثيف صوب منازل المدنيين في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وصوب منطقة الصبرة المجاورة، وسط تحليق طائرات حربية واستطلاع في أجواء المنطقة.

وارتقى 4 شهداء في غارة إسرائيلية على منطقة خربة العدس شمال رفح، فيما استُشهد 3 في غارة ثانية استهدفت منزلاً في الحي السعودي غربي المحافظة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بكثافة صوب ساحل غزة. وبالتزامن مع ذلك، استهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، يُمارس الاحتلال سياسة التجويع، وفي السياق، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ "أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت في قطاع غزة بسبب سياسات التجويع ونقص الغذاء".