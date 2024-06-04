قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين بينهم أسرى محررون

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عزت سيف وسيف حمدان كركز بعد اقتحام منزليهما في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

ومن رام الله،، اعتقلت قوات الاحتلال كُلًّا من، عمر حنون، عبد الله أبو قياص، حامد فتحي الغول، يحيى غندور، وحسن تيسير حماد بعد اقتحام منازلهم في بلدة سلواد شمال شرق المدينة.

وطالت اعتقالات الاحتلال، الشاب خالد أحمد الدلو بعد دخول منزله وتفتيشه في بلدة بديا غرب مدينة سلفيت، والشاب عبود نوفل في قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال، دهمت عدة مناطق في الضفة الغربية وشرعت بعمليات اقتحام وتفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين، تزامنًا مع عمليات تجريف وتخريب للبنى التحتية والمنشآت المدنية.