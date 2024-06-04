شهيدان برصاص قوات الاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال جراء إطلاق النار على سيارتهما قرب بوابة "تسانعوز" غرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

والشهيدان الشابان هما عبد الفتاح صلاح الدين جبارة وأحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب أحد المركبات عند حاجز "تسانعوز" في طولكرم، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، الحي الغربي لمدينة طولكرم، وتمركزت على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، ونشرت القناصة في المنطقة وقرب محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، ليلة الاثنين، استشهاد الشاب أحمد عمر الخضري (30 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأضافت الوزارة أن الشاب الخضري أصيب بالرصاص الحي في صدره، نقل إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، إذ أعلن الأطباء استشهاده الليلة، لترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال نابلس يوم أمس إلى 3 شهداء.