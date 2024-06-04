طقس فلسطين.. أجواء حارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، صافٍ بوجهٍ عام وحارًا إلى شديد الحرارة، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.