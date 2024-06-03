إصابة 6 مواطنين بينهم طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

فلسطين اليوم

أصيب ستة مواطنين بينهم طفل، مساء الاثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في شارع القدس بمدينة نابلس.

وذكر الهلال الأحمر، أن حالة أحد المصابين وصفت بالخطيرة، فما أصيب شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الكتف، خلال المواجهات.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة إسعاف في محيط مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم شرق مدينة نابلس، مما أسفر عن وقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشارع القدس ومحيط مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق المدينة من محاور عدة.

وأضافت المصادر أن هناك وجودا لقوات الاحتلال في منطقة الضاحية، وشارع القدس، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت.