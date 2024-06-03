إصابة 14 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة منهم 10 في معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 14 جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة منهم 10 في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف، أمس الأحد، بإصابة 46 جندياً في قطاع غزة، منذ يوم الخميس، 4 منهم بحالة خطيرة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

كما أفاد إعلام عبري، السبت، بوقوع 20 ألف مصابٍ في "جيش" الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّ بين الجرحى 8298، صُنّفوا معوَّقين.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، العدد المرتفع من المصابين، خلال نحو 8 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بأنّه "رقم ذروة".