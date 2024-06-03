رئيس سابق لـ”الموساد”: لا يمكننا هزيمة حماس والجهاد الإسلامي عسكريا

فلسطين اليوم

أكد رئيس سابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، الاثنين، أن بلاده لا تستطيع هزيمة حركتي حماس والجهاد الإسلامي عسكريا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدوان إبادة على قطاع غزة، خلف أكثر من 118 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتحت عنوان “الحقيقة المرة: حماس والجهاد لن تُهزما بالتحركات العسكرية”، كتب داني ياتوم في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية: “نحن غير قادرون على تحقيق أهداف الحرب في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة)”.

وأوضح أنه “لا يزال العديد من المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) في أنفاق غزة، وآلاف النازحين (الإسرائيليين) بعيدين عن العودة إلى منازلهم، وحزب الله يدمر بلداتنا في الشمال”.

ياتوم تابع: “رغم الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء قطاع غزة، لن تُهزم حماس والجهاد بالتحركات العسكرية، ولن يعود المختطفون بالضغط العسكري دون ترتيبات سياسية”..

وأردف ياتوم: “تؤيد فرنسا وألمانيا قرار المدعي العام لمحكمة معاداة السامية في لاهاي (يقصد المحكمة الجنائية الدولية) بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع (يوآف غالانت)”.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

كما تتجاهل أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.