الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و150 إصابة

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين3/6/20245م، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ241 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في التقرير الذي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيد و150 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبينت أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 36479 شهيد و 82777 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.